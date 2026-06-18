Extinguido el incendio de Xermade (Lugo) tras calcinar 36 hectáreas

LUGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que a las 13,56 horas de este viernes ha quedado extinguido el incendio de Xermade (Lugo), parroquia de Roupar, después de calcinar 36 hectáreas --25 de monte raso y 11 de arbolado--.

El fuego se inició a las 14,51 horas del pasado lunes. En las tareas de extinción han participado, entre otros, siete aviones, cinco helicópteros, 21 motobombas, 20 brigadas, 14 agentes, dos técnicos y una pala.

Previamente, Medio Rural informó de que en la noche del pasado miércoles quedó extinguido el fuego de Boborás, en la parroquia de Moreiras, en donde fue necesario declarar temporalmente la situación 2 por su proximidad a núcleos de población. Arrasó 277,58 hectáreas.

Mientras, todavía no se ha extinguido el fuego de Padrón, en la parroquia de Herbón, aunque sigue controlado, el cual este viernes cumplirá una semana desde su inicio. Aquí también se llegó a declarar temporalmente la Situación 2 y ha quemado una superficie de 350 hectáreas, según estimaciones provisionales.