La Federación Rural Galega llama al sector a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Rural Galega, FRUGA, ha hecho un llamamiento al conjunto del sector agrario gallego a sumarse a la convocatoria de huelga general de 11 de noviembre y a participar en las movilizaciones que la CIG ha convocado en el conjunto de la comunidad.

Según ha denunciado la organización, el agro gallego atraviesa una situación "crítica" derivada del encarecimiento de los costes de producción, los "bajos precios percibidos por las explotaciones, la falta o deterioro de los servicios públicos, la crisis de la vivienda y el impacto de una sequía prolongada".

En materia de regulación de mercados, la FRUGA ha exigido tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno del Estado el cumplimiento "efectivo" de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios "justos" que cubran, al menos, los costes de producción.

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo central la creación de un gasóleo profesional agrícola permanente con fiscalidad reducida aplicada directamente en el momento del suministro. En el plano autonómico, la entidad ha solicitado a la Xunta ayudas urgentes a corto plazo y medidas estructurales frente a la sequía y al cambio climático.

Entre sus reivindicaciones destacan también la preservación de la capacidad de decisión de Galicia sobre sus prioridades de gasto y el rechazo a la competencia "desleal" derivada de acuerdos comerciales internacionales como el del Mercosur.