El fuego arrasó 354.793,50 hectáreas en España en 2025, el peor año de incendios forestales en tres décadas

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron 354.793,50 hectáreas (ha) en España desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, según el avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Se trata de la peor cifra de las últimas tres décadas. Para encontrar un año donde se hayan quemado más hectáreas en España hay que remontarse a 1994, cuando ardieron un total de 437.602,50 ha.

El avance informativo, elaborado con datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas (CCAA), revela que se han quemado 7,1 veces más hectáreas que en 2024 (cuando se quemaron 49.763,80 ha) y 3,3 veces más que la media de los últimos diez años (que tienen un promedio de 105.614,00 ha quemadas). Al margen de 2025, los únicos años de la última década en los que han ardido más de 100.000 ha han sido 2022 (270.289,28 ha quemadas), 2017 (183.498,68 ha quemadas) y 2015 (109.782,85 ha quemadas).

En total, en 2025 se han producido 8.189 siniestros. De ellos, 5.590 han sido conatos, es decir, han afectado a menos de una hectárea. Por el contrario, 63 han llegado a ser grandes incendios forestales, en los que se queman más de 500 ha. En comparación, se han registrado menos siniestros que la media de la última década (con un promedio de 9.171 por año), pero casi el triple de grandes incendios forestales (que han tenido una media de 24 al año).

De acuerdo con Transición Ecológica, la mayor parte de los siniestros se han registrado en el noroeste (39,61%), seguido de las comunidades interiores (37,79%), el Mediterráneo (22,05%) y por último Canarias (0,54%). Esto coincide con los porcentajes de superficie arbolada afectada, cuya masa se ha localizado principalmente en el noroeste (75,64%), seguida de las comunidades interiores (19,85%), el Mediterráneo (4,51%) y Canarias (0,01%).

A su vez, es similar a las cifras de superficie forestal afectada, que se ha registrado en su gran mayoría en el noroeste (71,01%), seguida de las comunidades interiores (25,51%), el Mediterráneo (3,45%) y Canarias (0,03%). Además, según los datos del avance informativo, se han quemado 185.220,55 ha de matorral y monte abierto; 103.105,85 ha de superficie arbolada y 66.467,10 ha de pastos y dehesas.

El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus especifica que las estadísticas de incendios se dispararon entre el 5 y el 19 de agosto, cuando las hectáreas quemadas en España pasaron de 47.198 a 367.520.