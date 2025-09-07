El fuego de Carballeda, posiblemente intencionado, quema 700 hectáreas y avanza hacia una zona "más controlable"

Incendio en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, a 7 de septiembre de 2025. - BRIF TABUYO DEL MONTE

OURENSE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Carballeda de Valdeorras, declarado en la tarde del sábado en la parroquia de Casaio, avanza este domingo hacia una zona donde el fuego es "más controlable". En esta segunda jornada, existe una mayor "tranquilidad" entre los efectivos de extinción, después de generarse "pánico" en la madrugada.

El fuego calcina alrededor de 700 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Además, está situado en un terreno "más accesible" que el que arrasó más de 5.000 hectáreas en agosto en la misma localidad, relata la alcaldesa, María del Carmen González, en base a los datos trasladados por los técnicos.

El fuego empezó en dos puntos distantes y, en el terreno entre ellos, fueron surgiendo otros focos. Esto apunta a que "no fue casual", indica, y que, por tanto, ha sido posiblemente intencionado. Fuentes vecinales apuntaron que comenzó encima de la antigua mina de wolframio de Valborraz.

"El incendio está mejor que ayer", explica la regidora. El momento de mayor gravedad ocurrió a las 02.00 horas de la madrugada, cuando el fuego "se desbocó" y se desató un "momento de pánico": "No había quien se metiera allí". Fuertes ráfagas de viento, iniciadas alrededor de las 20.00 horas, complicaron la labor de extinción.

Con todo, pudo controlarse la situación y el fuego no pasó la carretera autonómica, lo que evitó que llegara hasta una edificación municipal y traspasara la frontera con Castilla y León. De esta forma, el incendio avanza hacia una zona en la que es "más controlable". Esto ha implicado una mayor "tranquilidad" entre los efectivos de extinción, que este domingo están "esperanzados".

ANTERIOR INCENDIO EN CASAIO

Esta parroquia ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas --según las cifras de la Xunta-- en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.

Esta vez, no procede de la provincia fronteriza, tal y como trasladan fuentes de Medio Rural, sino que se ha originado en la localidad ourensana.