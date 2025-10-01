El fuego en Ourense quemó un perímetro de 4.500 kilómetros y amenazó a 11.000 construcciones, según expertos

Zonas afectadas por los incendios, en las faldas de la sierra de Pena Trevinca, en Ourense, Galicia, España - Rosa Veiga - Europa Press

Abogan el "mantenimiento de un espacio defensivo", "uso de especies autóctonas" y "planificación ecológica" post fuegos

OURENSE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo Juan Picos advierte que "la peor ola de incendios de la historia de Galicia" arrasó 100.000 hectáreas, un perímetro de más de 4.500 kilómetros y llegó a amenazar a 11.000 construcciones.

Tras realizar un inventario de las viviendas y parcelas quemadas, este experto insiste en que la "práctica totalidad" de las construcciones eran "viviendas y estructuras auxiliares", un total de 144 viviendas según cifras oficiales, pero también ardieron "medio millar de industrias", "300 depósitos y silos", "150 iglesias y capillas", "una treintena de cementerios", "10 molinos" y "por lo menos 250 comunidades de montes".

En esta línea, Picos lamenta que la posibilidad de que "se repita un escenario como el de este verano" es "cada vez más alta", y recomienda "conseguir que el fuego no alcance las casas" y la "autoprotección", a través del "mantenimiento de un espacio defensivo" alrededor de las viviendas o núcleos habitados en los que se aseguren "puntos de abastecimiento de agua" y se evite el "mobiliario inflamable".

"Todo esto puede ayudar a ganar dos horas ante un frente que avanza y ese tiempo puede ser clave para poder recibir ayuda", explica.

'EL FUEGO EN LAS PUERTAS'

Esta realidad será analizada este jueves en la jornada 'El fuego a las puertas. Urbanismo preventivo en incendios de 4ª generación', de entrada libre hasta completar aforo, por expertos como Picos, José Antonio Hoyuela y Otilia Reyes, en la Delegación de Ourense del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), entre las 17.30 y las 20.30 horas, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, que se conmemorará el 6 de octubre.

En concreto, Picos presentará la sección 'Interfaz urbano-forestal y los incendios de 4ª generación', en la que analizará las "franjas de protección" alrededor de construcciones y los problemas de los "incendios de 4ª generación" que se aproximan a "límites urbano-forestales".

También Hoyuela, arquitecto urbanista especializado en paisaje y gestión patrimonial, será el encargado de presentar la sección 'Planificación, riesgo e infraestrutura verde', en la que presentará su trabajo en colaboración con la Universidad de A Coruña (UDC), para elaborar una guía "destinada a la Estrategia de Infraestructura Vernde de Ourense".

Y Otilia Reyes, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), expondrá la sección 'Estrategias de regeneración natural tras incendio forestal', en la que analizará las "especies arbóreas más adecuadas" para "reforestar los diferentes ecosistemas" y el "peligro de las especies invasoras" que "actúan como propagadoras del fuego".

A renglón seguido, según ha informado el Colegio de Arquitectos de Galicia en un comunicado, a las 19.30 horas, se celebrará una charla coloquio entre conferenciantes y público, "entre los que estarán algunos de los alcaldes de los municipios de la provincia afectados por los incendios".

RESTAURACIÓN Y PLANIFICACIÓN ECOLÓGICA

Según recalca Hoyuela, la restauración y la planificación ecológica se convierten en las "prioridades inmediatas" para "mitigar la erosión", "proteger a la población" y "reactivar la economía" de los territorios afectados por los incendios durante el pasado mes de agosto.

En esta línea, Hoyuela destaca que la ola de incendios que asoló Ourense durante el mes de agosto "puso de manifiesto" la "vulnerabilidad frente al cambio climático" y el "abandono del rural" y "evidenció" la "urgencia" de "reforzar los planes de prevención", la "difusión y concienciación" entre la población, la "restauración postincendios" y la "necesidad de estrategias de infraestructura verde" locales y provinciales.

Asimismo, este arquitecto ha incidido en que la "restauración de emergencia" fue la primera medida "indispensable" para "evitar la erosión", la "pérdida de suelos", la "depuración de las aguas" y la "degradación de hábitats", ante un territorio que contaba con una "ventana de perturbación" en la que las lluvias y la "pérdida de cubierta orgánica" amenazaron con posibles "escorrentías" y "erosión".

Para ello, la guía que ha desarrollado se fundamenta en tres pilares: "peligro, exposición y vulnerabilidad", y advierte que será necesario "preparar a las comunidades locales" a través de "seminarios y talleres" para "adaptarse al riesgo" y "aplicar métodos de prevención y mitigación" con el objetivo de "minimizar la frecuencia y la intensidad" de los incendios.

Esta guía, destaca, es una "herramienta clave" para abordar la "conservación de la biodiversidad", la "conectividad ecológica" y la "adaptación al cambio climático", a través de una "referencia práctica" a las administraciones locales y actores territoriales, para "facilitar la elaboración y la implantación" de estrategias y actuaciones locales de "infraestructura verde".

Sin embargo, Hoyuela advierte que estos trabajos "deben entenderse como parte de un proceso más amplio" de "reforestación planificada" y "a largo plazo", basado en "especies autóctonas", "mosaicos productivos" que "reduzcan la continuidad del combustible" y la "recuperación de la multifuncionalidad del paisaje".

"La reforestación no se limita a reponer masas arbóreas, busca restaurar funciones ecosistémicas y generar paisajes más resistentes frente a futuros incendios y otras amenazas climáticas, sin perder de vista la importancia de la participación local", añade.

USO DE ESPECIES AUTÓCTONAS

Por su parte, Reyes insiste en que existen sistemas biológicos "más o menos fáciles de arder". Por un lado, los paisajes compuestos por "especies autóctonas" como robles, castaños, abedules o sauces se convierten en "resilientes y resistentes" al fuego; mientras que especies como eucaliptos o pinos, "una vez arden", generan "incendios serveros" con chispas que "viajan lejos" provocando focos secundarios "muy difíciles de apagar".

Especies que, destaca esta experta, provocan un "cambio en el paisaje" y modifican las "condiciones del suelo e iluminación", lo que "afecta al resto de la vegetación, microorganismo y fauna" de la zona.

"Las especies exóticas invasoras suelen ser especies que germinan y crecen muy rápido, compitiendo muy fuertemente por el espacio y los recursos con las especies nativas", indica.