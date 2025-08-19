Galicia mantiene activos ocho incendios, que registran más de 68.000 hectáreas quemadas

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira en Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia mantiene activos ocho incendios, con más de 68.000 hectáreas quemadas en ellos, según el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural.

En concreto están activos los incendios de Chandrexa de Queixa e Vilariño, un único incendio con unas 18.000 héctareas afectadas; Oímbra e Xinzo de Limia (A Granxa e Gudín 15.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000) y Vilardevós-Vilar de Cervos (900) y Vilardevós-Moialde (500).

A ellos se suman Larouco-Seadur (más de 20.000 hectáreas), Carballeda de Avia e Beade (Vilar de Condes e As Regadas, con 4.000) y A Veiga-A Ponte (20 hectáreas).

SITUACIÓN DE OTROS INCENDIOS

Mientras, están estabilizados los fuegos de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 hectáreas), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100), Agolada-O Sexo (400), Riós- Trasestrada (20) y Montederramo-Paredes (120 hectáreas).

Pasan ya a controlados, junto con el de A Fonsagrada-Monteseiro (150 hectáreas), los incendios de Cervantes-Vilarello (150 hectáreas), O Saviñao-Chave (60), Muxía-Nosa Señora da O (23 hectáreas) y San Cibrao das Viñas-Rante (60).

La provincia de Ourense sigue siendo la principal afectada por la ola de incendios al estar donde se concentran todos los que siguen activos y con la mayor superficie quemada.

Mientras, la de A Coruña se mantiene con uno en una situación controlada, el de Muxía, mientras en Lugo son tres los controlados, en concreto Cervantes-Vilarello, O Saviñao-Chave y A Fonsagrada-Monteseiro.

En la de Ourense, con situación 2 en la provincia, por la proximidad de los fuegos a núcleos de población, son en total ocho los activos, con cuatro estabilizados y uno controlado. En la de Pontevedra, el último parte sitúa solo un incendio, en concreto estabilizado.

BRILAT EN TRIVES

Mientras, según informa la Delegación del Gobierno en Galicia, la Brilat del Ejército de Tierra, movilizada por el Gobierno de España trasladó hoy 8.000 litros de agua al ayuntamiento de Trives.

Lo hace, explica, para reforzar el suministro a la población afectada por los incendios de los últimos días ante la situación existente en la zona.