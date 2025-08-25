Galicia mantiene tres fuegos activos, todos en Ourense: el de Avión ya calcina 70 hectáreas

Mirador de Chandrexa de Queixa con columpio y vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último de los incendios forestales registrados en Galicia, iniciado en Avión (Ourense) a las 17.09 del domingo, quema una superficie estimada de 70 hectáreas en la parroquia de Nieva. Actualmente, son tres los incendios activos en Galicia, todos ellos en la provincia de Ourense, que permance desde hace casi una quincena en el nivel 2 de emergencia.

Esta es la estimación recogida en la última actualización de las cifras de los incendios enviada por la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de fuegos superiores a 20 hectáras.

Además del de Avión, en Ourense continúan activos otro dos fuegos. El de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, unidos en uno solo con tres focos y con una "evolución favorable", calcinan alrededor de 19.000 hectáreas, parte de ellas también en los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza.

De los tres focos, únicamente uno de ellos, en la parroquia de Mormentelos (Vilariño), está activo. Los otros dos, en Requeixo y Parafita (Chandrexa), están estabilizados.

Asimismo, el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, calcina 4.400 hectáreas en Galicia tras propagarse a Ourense el fuego iniciado el jueves 14 de agosto en la localidad zamorana de Porto.

Por otra parte, en Ourense, están estabilizados cinco incendios, de los cuales tres se encuentran en este estado desde el fin de semana. Estos son los fuegos de: Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas), y Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

Otros cinco incendios permanecen controlados: Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas; Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas), y Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).

En Lugo, está controlado desde la mañana del domingo el incendio de Carballedo, en la parroquia de Cova, que se originó el jueves y obligó a decretar la Situación 2 por su proximidad al núcleo de Oleiros.

En Pontevedra, está estabilizado desde la tarde del sábado el fuego de Vilaboa, en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, que también se declaró el jueves y llevó igualmente a activar el nivel 2 de emergencia por su cercanía a casas.