Galicia no tiene ninguna vía cortada por los incendios en la mañana de este sábado, según la DGT

Publicado: sábado, 16 agosto 2025 9:37
    MADRID / OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 9.00 horas de este sábado 16 de agosto, están cortadas nueve carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León y Extremadura. En Galicia esta mañana no hay ninguna vía cortada por el fuego.

   En la pasada jornada, sí hubo varios cortes de tráfico en la comunidad, en la A-52, entre otras vías, al igual que en los últimos días desde que la ola de fuegos asedia Galicia.

   En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.

   En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.

