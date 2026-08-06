Galicia y Portugal refuerzan su colaboración en materia de lucha contra incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural, Manuel Francisco, ha mantenido un encuentro de trabajo con el nuevo director de la zona norte de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal (Anepc), el Comandante Albano Teixeira, para reforzar la cooperación en materia de lucha contra incendios.

La reunión, que se ha celebrado en Braganza, ha servido como primera toma de contacto con el objetivo de intensificar una colaboración con la que el personal y los medios aéreos y terrestres de España y de Portugal puedan trabajar conjuntamente a ambos lados de la frontera, para lo cual existe un protocolo de actuación firmado entre los dos países.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, esta reunión se enmarca en "las buenas relaciones de cooperación transfronteriza", que se manifiesta en la fase operativa en la que ambas direcciones se solicitan de forma habitual medios para colaborar a uno y otro lado de la frontera.

Del mismo modo, ha recalcado que existe una cooperación "fluida y continuada" en otros campos relacionados con la problemática de los incendios forestales como son, por ejemplo, la formación de los profesionales de ambos dispositivos o la realización de simulacros conjuntos.

Con todo, la Xunta ha destacado que este trabajo conjunto entre ambas entidades tiene sus frutos a través de los proyectos transfronterizos en los que participan, como es el caso de los Interreg Poctep: Interlumes, Fireprotect, Cilumes interopera, Fireprotect avanza; o Interreg Sudoe: Use4forest.