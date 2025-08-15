Galicia registra el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas en Chandrexa

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha registrado el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas ya en Chandrexa de Queixa y Vilariño, que son un único fuego. La superficie afectada se recoge en el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural, que recuerda que la situación 2 permanece declarada en la provincia de Ourense por la proximidad de fuegos a núcleos urbanos.

En estos momentos están activos un total de once incendios, en concreto los de Agolada-O Sexo, con 300 hectáreas quemadas y el de Toques, con 200, en las provincias de Pontevedra y de A Coruña, respectivamente, y ambas también con situación 2.

En Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron) son 2.500 las hectáreas afectadas; mientras que en Oímbra-A Granxa se elevan ya a 10.000; en A Mezquita-A Esculqueira, a 9.000 hectáreas y en Vilardevós-Vilar de Cervos, a 700 hectáreas

En Vilardevós-Moialde son 100; Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50), Larouco-Seadur (1.500 hectáreas) y Muxía-Nosa Señora da O (20 hectáreas). Están estabilizados los fuegos de Ourense-Seixalbo (100 hectáreas), Montederramo-Paredes (120) y Dozón-O Castro (400 hectáreas)y permanecen controlados A Fonsagrada-Monteseiro (150 hectáreas), Verín-Mourazos (nueve hectáreas) y A Estrada- Souto (20).