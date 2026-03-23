Ganaderos del Sindicato Labrego protestan ante Lactalis, en Vilalba, contra la bajada de precios de la leche

LUGO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos del Sindicato Labrego Galego (SLG) han protestado ante la fábrica de Lactalis, en el municipio de Vilalba (Lugo), para denunciar bajadas en el precio que paga la empresa a productores de entre 2,5 y 6 céntimos por litro de leche.

El Sindicato Labrego denuncia que la empresa ha hecho llegar estas propuestas de recortes a las granjas en un coste de fuerte aumento de costes de producción a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Ante la propuesta de diferentes empresas de bajadas de hasta seis céntimos para los nuevos contratos, el sindicato agrario ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

"No existen realmente indicadores en el mercado que hagan pensar en una bajada del precio de la leche, se trata de una artimaña de las empresas para bajar el precio en origen. Los datos indican una subida de producción mínima en un contexto donde cierran muchas granjas con lo cual no podemos hablar de excedente de leche, solo tiene explicación si pensamos que pretenden traer leche de fuera o que quieren aumentar su beneficio a costa de los de siempre", censura el secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez.

Alerta de que la subida de costes de producción "es la tormenta perfecta para que sigan desapareciendo granjas", ya que "a la bajada especulativa de las fábricas, se suma la subida especulativa inmediata, con la excusa de la guerra, de insumos, como el gasóleo".

Y es que en los últimos días el litro de combustible para vehículos agrícolas ha pasado de 0,80 euros por litro a 1,60 euros, a lo que se suma el incremento de fertilizantes o plásticos.

Igualmente, el Sindicato Labrego señala la responsabilidad del Gobierno central y Xunta en esta crisis, dado que echan en falta medidas de apoyo.

Los productores han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Prezos xustos para leite', en una protesta en la que se ha realizado una quema a las puertas de la factoría de Lactalis.