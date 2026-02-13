El Gobierno afirma que la PAC debe garantizar una renta "justa y suficiente" a los agricultores

Archivo - Siega de arroz en la Albufera. - AVA-ASAJA - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy que el objetivo de la Política Agraria Común (PAC) es apoyar una renta "justa y suficiente" para los agricultores y ganaderos que les permita mejorar su competitividad y su posición en la cadena de labor.

Planas ha presidido hoy por videoconferencia la reunión del Consejo consultivo de política agraria para asuntos comunitarios, preparatorio del Consejo de Ministros de Agricultura, que se celebrará en Bruselas el próximo día 23 y que estará centrado en los debates sobre la elaboración de la PAC para el periodo 2027-2034.

El ministro ha trasladado a los consejeros autonómicos la conveniencia de aprovechar que la propuesta de la Comisión Europea mantiene la política de rentas como el principal bloque presupuestario de la PAC para que las ayudas "estén orientadas a garantizar la competitividad y viabilidad de las explotaciones agrarias", según señala el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

El proceso de reforma debe servir, ha asegurado el ministro, para dar un salto "audaz y necesario" en favor de los agricultores y ganaderos, que son el verdadero motor del sector agroalimentario y que los pagos directos de la PAC se basen en la renta de las explotaciones, que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria.

La Comisión Europea plantea presentar en verano un documento con recomendaciones a los distintos Estados miembros sobre la elaboración de los respectivos planes nacionales de aplicación de la PAC.

Asimismo, la Comisión trabajará con los Estados miembros en la identificación de los retos y objetivos y de las áreas principales en las que se deben concentrar los recursos. El ministro Planas aboga porque las recomendaciones de la Comisión no tengan carácter vinculante y porque se tengan en cuenta también las circunstancias coyunturales del sector.

PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES

En el encuentro se ha abordado igualmente el punto a tratar en el Consejo de Ministros sobre la directiva relativa a las prácticas comerciales desleales.

El ministro ha comunicado a los consejeros que España trasladará su reconocimiento a la Comisión Europea por el compromiso en la lucha contra las prácticas comerciales desleales, pero la nueva normativa debe ser una oportunidad para la adopción de reglas reforzadas y armonizadas.

Resulta fundamental, ha dicho el ministro, actuar con especial cautela respecto a aquellas nuevas disposiciones que puedan representar un retroceso en la normativa nacional ya existente en algunos Estados miembros, como es el caso de España, y que fueron promulgadas con anterioridad con los mismos objetivos.

Los ministros también debatirán sobre las prioridades estratégicas de la UE para la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 2026 y 2027. El Consejo debe decidir el nivel de ambición y el alcance de las reformas, considerando la coordinación con otros actores del sistema de Naciones Unidas y el ecosistema global de seguridad alimentaria.

Por otro lado, en lo que respecta al próximo calendario de elecciones previsto en las agencias de Naciones Unidas con base en Roma, la UE y los Estados miembros deben definir con antelación suficiente un cronograma y un proceso de pasos a seguir claro. Europa debe trabajar de manera unida para seleccionar a un único candidato europeo que se convierta en candidato común.