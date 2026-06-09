El Gobierno aprueba el Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales con 13 ministerios implicados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adopción del Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales de 2026, con un dispositivo "similar" al desplegado durante años anteriores, que involucra a 13 ministerios, según ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

"Involucra el trabajo de hasta 13 ministerios y conlleva un dispositivo similar al de años anteriores formado por efectivos de las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSCE)", ha señalado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, la ministra ha recordado que el mes de mayo fue "muy cálido" y "especialmente seco", según avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Por ello toda labor de prevención y coordinación resulta esencial ante los riesgos propios del verano y de las altas temperaturas", ha señalado.

Según ha añadido después La Moncloa, la UME dispondrá en el marco de este plan de dos helicópteros ligeros, con capacidad de mando y control, reconocimiento, búsqueda, localización y evacuación de heridos, y de dos helicópteros medios, con capacidad de helitransporte, búsqueda, localización y rescate, evacuación de heridos y misiones de lucha contra incendios forestales, así como 32 módulos de lucha contra incendios forestales terrestres.

Además, continuará operando el Grupo 43 de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y diez aviones apagafuegos propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como cuatro propiedad del Ministerio de Defensa y del de Transición Ecológica. En este sentido, La Moncloa también ha destacado los convenios de colaboración con la Xunta de Galicia y el Cabildo Insular de Tenerife para regular la participación de las Fuerzas Armadas en la prevención de incendios en estas regiones durante el verano.

CASI 2.000 EFECTIVOS DEL SEPRONA

Por otro lado, también ha explicado que la Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo específico que prevé la participación de todas las Unidades Territoriales y de las especializadas. Aún así, el esfuerzo principal se basará "en los casi 2.000 efectivos" del SEPRONA. En el ámbito de la Policía Nacional, ha dicho que las Unidades de Intervención Policial participarán en labores de desalojo, acordonamiento, cierres, bloqueos y prevención en las zonas afectadas.

A su vez, ha indicado que se mantendrá operativa la Red de Alerta Nacional, con la finalidad de tener informados a todos los órganos involucrados en la gestión de situaciones de emergencia, y al público en general. Respecto a la Dirección General de Tráfico (DGT), la gestión, control e información de las carreteras afectadas por incendios y accesos a poblaciones cercanas se llevará a cabo a través de los distintos Centros de Gestión de Tráfico y se señalizará a través de los 2.574 paneles de mensaje variable luminosos repartidos en 16.082 kilómetros de carreteras.

Al trabajo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se sumará el servicio que prestan los helicópteros y drones de la DGT. Asimismo, La Moncloa ha recordado que la infracción consistente en "arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir incendios o accidentes" ha pasado a implicar la pérdida de seis puntos para el titular de un permiso de conducción, en lugar de los cuatro puntos que se establecían con anterioridad.

ACTUACIONES DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN MEDIOAMBIENTE

En el ámbito de la Justicia, ha incidido en que las actuaciones realizadas por los Fiscales especializados en materia de delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medioambiente e incendios forestales. En materia de infraestructuras, ha resaltado el Plan de Prevención de Incendios 2026 de la Dirección General de Carreteras, que ha incluido iniciativas relacionadas con la siega, vigilancia de carreteras y control de vehículos; el Acuerdo Marco de ADIF; los Planes de Prevención de Incendios en el margen de la vía de Renfe Viajeros y Renfe Mercancías; las medidas de AENA, de la Agencia de Seguridad Aérea y también de la Sociedad Estatal Infraestructura del Transporte Terrestre.

Asimismo, también ha hablado sobre cómo hay que reseñar el cuadragésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, que permite cubrir el riesgo de incendio para las producciones asegurables, tanto agrícolas como ganaderas, en la totalidad de líneas de seguros. Respecto a la investigación, desarrollo e innovación, ha resaltado las actuaciones de la Agencia Estatal de Investigación, la Fundación Española para la ciencia y la Tecnología, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Salud Carlos III, y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

A su vez, ha indicado que desde la Secretaría de Estado de Política Territorial continua el refuerzo del papel de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares en la coordinación en el territorio de la actuación de la Administración General del Estado, en materia de prevención y lucha contra incendios, así como de colaboración con el resto de administraciones.

El Ejecutivo también ha aprobado las medidas interministeriales para el verano de 2026, que involucran a 15 departamentos. Entre ellas están el refuerzo en la seguridad ciudadana; operaciones especiales por desplazamientos tanto por carretera como por ferrocarril, aeropuertos y navegación aérea; puesta en marcha de la operación Paso del Estrecho; campañas contra la violencia de género y contra la LGTBIfobia, o medidas de protección de la salud, en especial ante las altas temperaturas.