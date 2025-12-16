El Gobierno autoriza límites de gastos para ayudas en zonas afectadas por incendios y otras emergencias

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes los límites de gasto y el número de anualidades necesarios para que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática pueda convocar subvenciones destinadas a paliar los daños provocados por incendios forestales y otras emergencias de protección civil registradas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025.

Esto hace referencia a las inclemencias registradas en Galicia, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cantabria, Extremadura, Aragón, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Canarias, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Asturias, Navarra y Región de Murcia.

El acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2025 establece un régimen de ayudas a entidades locales para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.

De esta forma, establece que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, comarcas y mancomunidades podrán recibir subvenciones para proyectos vinculados directamente a los daños causados por incendios u otras emergencias. E

Estas ayudas serán destinadas a obras de reparación o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal o de mancomunidades, así como de la red viaria gestionada por diputaciones, cabildos, consejos insulares o comunidades uniprovinciales.

La subvención podrá cubrir hasta el 50% del coste total de cada proyecto, quedando excluidos los trabajos realizados con medios propios de la entidad local, como personal, maquinaria o materiales propios.

Teniendo en cuenta la estimación de plazos, el Gobierno prevé que la convocatoria de ayudas se produzca a finales del cuarto trimestre de 2025.

Con todo, la resolución de asignación de las subvenciones, así como el inicio de su ejecución presupuestaria se realizará en 2026, prolongándose esta última fase en los ejercicios 2027, 2028, 2029 y 2030, siendo necesario comprometer con cargo a ejercicios futuros una cuantía total de 8.934.960,32 euros.

Asimismo, el Ejecutivo central ha recordado que, por acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2025, ya se autorizaron los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la convocatoria de subvenciones para paliar los daños en las zonas afectadas por fenómenos meteorológicos de distinta naturaleza acontecidos entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025 en Galicia, Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha.