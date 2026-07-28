El Gobierno declara en Galicia cinco zonas afectadas por emergencias, cuatro por incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (2d) y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (1d), tras la rueda de prens - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por emergencias por un incendio forestal registrado en abril en Ponteareas (Pontevedra), los fuegos de junio en Padrón (A Coruña) y Boborás (Ourense) y el de este mes en Ribas de Sil (Lugo). Además, también se incluye en el listado el ayuntamiento de Mos (Pontevedra) por un accidente en la AP-9 en junio en el que se vio involucrado un camión cisterna.

En concreto, el listado del Ejecutivo incluye al incendio forestal de Ponteareas y menciona también a Pazos de Borbén, municipio al que se extendieron las llamas.

En total, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia de incendios, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 y que han provocado daños en comarcas de catorce comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que con esta declaración se comienza a desplegar "todas las ayudas destinadas a los daños personales, también los daños materiales".

"También vías de ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las extensiones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que, evidentemente, iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe", ha señalado.

La declaración incluye los incendios originados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio, la primera vez que se adopta esta decisión en emergencias derivadas de incendios forestales.

También se recoge el incendio que se ha producido recientemente en el municipio castellonense de Vall d'Uixó. En ambos casos, los trabajos de extinción continúan en marcha.

El acuerdo del Consejo de Ministros contempla, además, la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha constituido uno de los episodios de mayor gravedad del periodo, por sus consecuencias personales y materiales, con trece personas fallecidas.

LLAMAMIENTO A ACTUAR CON LA "MÁXIMA RESPONSABILIDAD"

En su intervención, Sánchez ha hecho un llamamiento "muy particular" a toda la población para actuar "con la máxima responsabilidad" ante los incendios forestales, y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

"Todas las administraciones, todos los profesionales y el conjunto de la sociedad debemos estar y actuar unidos contra el fuego", ha puntualizado el presidente del Gobierno.

Asimismo, ha advertido de que en estos momentos permanencen activos ocho grandes incendios forestales en España y ha trasladado "todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del Ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar sus hogares, a quienes permanecen confinadas y también a todas las familias que viven estas horas de mucha angustia y de mucha incertidumbre".

"Un recuerdo lógicamente muy especial, particularmente especial a las víctimas y también a sus familiares que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de las llamas de los incendios", ha comentado.

Igualmente, Sánchez ha expresado su reconocimiento a la colaboración con todas las instituciones públicas "en la respuesta frente al enemigo común que tenemos, que es el fuego". "Y por supuesto los servidores y servidoras públicos que en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil combaten el fuego en la Comunidad de Madrid y también en la Comunidad de Castilla y León, en particular de Ávila y, lógicamente, también en Toledo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha", ha dicho.

Además, el presidente del Gobierno ha advertido de que la emergencia climática "se agrava año tras año" y ha hecho un llamamiento a partidos y gobiernos autonómicos: "El negacionismo climático es el peor de los combustibles, negar la realidad y la ciencia no nos prepara, nos hace mucho más vulnerables".

CATÁSTROFES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES

Durante el mes de abril se registraron incendios forestales en Galicia y en Asturias, entre los que destacó el incendio forestal declarado en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, que alcanzó la situación operativa 2 y requirió el apoyo de medios estatales.

En abril se comunicaron también un episodio de fenómenos costeros en Menorca y otro de lluvias y tormentas en Cataluña.

La inestabilidad meteorológica durante el mes de mayo registró nuevos episodios de lluvias y tormentas comunicados al CENEM en Mallorca, Murcia y Cataluña. En La Rioja se produjeron los desprendimientos de un muro en Nalda y de parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra.

La segunda mitad del mes se caracterizó por el incremento de incendios forestales, con episodios destacados en Rugat y Benidorm, en la Comunidad Valenciana; Santa Eulària des Riu y Can Anfos, en Ibiza; y Òrrius, en Cataluña.

A comienzos del mes junio se comunicaron nuevos episodios de lluvias en Cataluña, y continuó en aumento la actividad de los incendios forestales, como los de Carrascoy-El Valle, en la Región de Murcia; Villanueva de los Castillejos, en Huelva; Padrón, en A Coruña; y Boborás, en Ourense, que alcanzaron la situación operativa 2.

Durante la segunda quincena del mes de junio, Castilla y León registró la coincidencia de numerosos incendios en la comarca de El Bierzo, y también alcanzaron la situación operativa 2 los incendios de Ezkabarte, Alcampell- Tamarite de Litera y Uncastillo.

En Cataluña, los incendios de Talavera, Forallac, Sant Quirze Safaja, Tàrrega y Tiana hicieron necesaria la adopción de medidas de confinamiento preventivo en distintos núcleos de población.

En los últimos días del mes de junio se produjo un episodio de tormentas y lluvias de alta intensidad en La Rioja, asociado a un aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología, que motivó la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de La Rioja (INUNCAR). Haro fue el municipio más afectado, concentrando 70 actuaciones tras registrar 54,9 l/m2 de precipitación.

A finales de junio y durante el mes de julio, además del trágico episodio en Los Gallardos, alcanzaron la situación operativa 2, entre otros, los incendios de Calzada de Calatrava, Leciñena, La Fueva, Borox, La Bisbal, Empordà, Loporzano, Soneja y Peñarroya de Tastavins.

En los días posteriores ha continuado la elevada actividad de los incendios forestales, registrándose nuevos episodios en diversas comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, Castilla y León, Illes Balears y la Comunidad de Madrid, que motivaron nuevas activaciones de los correspondientes planes de protección civil en situación operativa 1 y 2.

Por último, junto a estos sucesos, durante el periodo incluido en este acuerdo se han producido otras emergencias de protección civil de distinta naturaleza, como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas o industriales, que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas de prevención y protección a la población.