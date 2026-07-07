El Gobierno destina 9,2 millones a Galicia para actuaciones vitivinícolas y de sanidad animal y vegetal

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside por videoconferencia la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural - MAPA - Archivo

Planas valora que la Presidencia irlandesa de la UE quiera avanzar en las negociaciones de una PAC suficientemente dotada

MADRID / SANTIAGO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado este martes la distribución territorial entre las distintas comunidades autónomas de 132,33 millones de euros, destinados a financiar actuaciones en materia de sanidad animal y vegetal (18,5 millones de euros) y distintas medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común (113,7 millones de euros). De ellos, Galicia recibirá un total de 9,2 millones.

En concreto, la sectorial ha acordado el reparto de más de 113,7 millones de euros para financiar el desarrollo de medidas contempladas en esta intervención sectorial de la Política Agraria Común (PAC) para el ejercicio de 2027, de los que 69,74 millones corresponden a la línea de reestructuración y reconversión de viñedos y 43,9 millones de euros para la de inversiones en transformación y comercialización.

Por otro lado, se destinan 10,09 millones de euros de apoyo a la labor de las regiones en la prevención y lucha contra las plagas en el ejercicio de 2026. Con esta partida se financia el programa de vigilancia de plagas en todo el territorio nacional y un 44% de actuaciones de las comunidades autónomas en el control y lucha de determinadas plagas cuarentenarias como la Xylella fastidiosa en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura; la Nematodo de la madera del pino en Galicia, Extremadura y Castilla y León; Picudo rojo de las palmeras en Islas Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta o la Filoxera de la vid, gorgojo de la raíz de los cítricos, mosca de la calabaza, gusano cogollero del maíz y cochinilla del aguacate en Canarias, entre otras.

Mientras que para apoyar la ejecución de programas de erradicación de enfermedades animales, se ha aprobado la distribución de 8,5 millones de euros entre las CCAA.

Así, las medidas que se financian son indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales positivos en enfermedades sujetas a erradicación, repoblación de explotaciones tras los vaciados sanitarios y planes de vigilancia de encefalopatías espongiformes transmisibles. Además, se financia también la gestión de focos de gripe aviar y de dermatosis nodular contagiosa (DNC) -incluido el vaciado sanitario de explotaciones afectadas y el 50% de la aplicación de las vacunas-.

PLANAS INFORMA SOBRE LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA DE IRLANDA

Por otro lado, en la reunión del Consejo Consultivo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado a los consejeros autonómicos sobre las prioridades de la Presidencia de turno de Irlanda en el Consejo de la Unión Europea para este semestre, que giran en torno a tres prioridades: competitividad, valores y seguridad.

Planas ha destacado que, la Presidencia irlandesa plantee una fuerte apuesta por la simplificación normativa para reducir las cargas administrativas que pesan sobre los productores en aras de facilitar la competitividad y reforzar el mercado único.

Así, en este semestre se deberá avanzar de forma determinante en asegurar que la Política Agraria Común (PAC) cuente con una financiación suficiente en el futuro Marco Financiero Plurianual, que previsiblemente quedará fijado a final de año.

En materia comercial, Planas ha valorado que la Presidencia de turno proyecte promover una política comercial abierta que diversifique los mercados de la Unión Europea con socios fiables, al tiempo que se protegen las producciones europeas de las prácticas desleales, en línea con lo que defiende España.

El titular del ramo ha explicado a los consejeros que España se alinea con las prioridades de Irlanda en materia de pesca, la primera de ellas la culminación de las negociaciones sobre las posibilidades de pesca para 2027 y ha insistido que deben tener como objetivo garantizar el equilibrio entre las consideraciones medioambientales, sociales y económicas.

También ha recalcado la conveniencia de avanzar en la fijación de totales admisibles de captura y cuotas plurianuales para dar estabilidad a la flota pesquera.