El Gobierno envía 4 aviones y helicópteros al incendio sin control de Quiroga

Archivo - Un avión anfibio apaga fuego del Ejército de Aire durante los ensayos previos del próximo 12 de octubre, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). En el desfile aéreo del Día de la Fiesta Naciona participarán 45 aviones y 29 helicópteros. Un t - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LUGO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica informa del envío de cuatro medios aéreos al incendio sin control de Quiroga, que arrasa 250 hectáreas según datos de la Consellería do Medio Rural.

En detalle, los medios desplegado por el Ejecutivo central son dos aviones anfibios FOCA, dos helicópteros bombarderos y una brigada helitransportada.

Asimismo, el Gobierno central destaca que trabaja "de forma coordinada con el dispositivo autonómico" para apoyar la tareas de extinción.

El fuego se inició a las 15,30 horas del pasado martes en la montaña de Quiroga, en la parroquia de Pacios da Serra, con una rápida expansión por el efecto del viento durante la jornada.