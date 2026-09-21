El Gobierno envía medios aéreos a los incendios de Porto do Son y Gondomar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central informa de que envía medios aéreos a los incendios forestales que se encuentran activos este lunes en los municipios de Porto do Son (A Coruña) y Gondomar (Pontevedra).

En el incendio de Porto do Son, activo en la parroquia de Ribasieira, los medios desplegados por el Ministerio para la Transición Ecológica son un avión FOCA y una brigada.

Asimismo, al fuego que afecta a Gondomar, parroquia de Donas, el Gobierno central envía dos aviones de tipo Tango.

Igualmente, el Ministerio indica que está "trabajando de forma coordinada con el dispositivo autonómico para apoyar las tareas de control y extinción de los fuegos".