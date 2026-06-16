El Gobierno gallego amplía el presupuesto y los premios para reconocer los proyectos de desarrollo rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ampliado el presupuesto e incorporado nuevos premios para reconocer los proyectos de desarrollo rural en Galicia, tal y como se refleja en la resolución de la Consellería de Medio Rural que este martes publica el Diario Oficial de Galicia (DOG) con las bases reguladoras de los galardones.

La edición de 2026 contará con un primero premio, dotado con 10.000 euros; con un segundo, de 3.000 euros y, como principal novedad, con un tercer premio con una dotación de 1.000 euros para cada una de las seis categorías.

La Consellería de Medio Rural ha destacado que se trata de unos galardones con mucha importancia para la comunidad, ya que con ellos se reconocen y difunden iniciativas que contribuyen a promover el medio rural y a construir una sociedad más dinámica y con mayor cohesión.

La primera de las categorías de estos premios es Juventud, para iniciativas de personas jóvenes o dirigidas a ellas que apuestan por el futuro del rural gallego. Le siegue la de Proyectos de interés social, que promueven la integración de colectivos vulnerables o cuidado de mayores y dependientes; y la de Sector campo-ganadero, que valora propuestas en los ámbitos agrícola, ganadero o agroalimentario con un enfoque innovador.

Las otras tres categorías son Mujeres, destinada a iniciativas lideradas por o dirigidas a mujeres en el rural que promuevan la igualdad y el emprendimiento; Innovación tecnológica, para proyectos que incorporen tecnología en procesos o servicios; y Recuperación y puesta en valor de la tierra agraria, centrada en la recuperación de tierras infrautilizadas.

Los criterios de valoración incluyen el impacto socio-económico en el territorio, la creación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la inserción laboral de la mujer y de colectivos desfavorecidos, el apoyo social, la innovación, la originalidad y el hecho de desarrollarse en un ayuntamiento en riesgo de despoblación, entre otros.

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD

Podrán presentar iniciativas a los premios al desarrollo rural de Galicia las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean titulares de las iniciativas que presenten.

Los premios se concederán teniendo en cuenta diversos criterios de valoración, como la contribución de la iniciativa al desarrollo socio-económico del territorio o a la generación de empleo, a la inserción laboral de la mujer o el desarrollo de la iniciativa en riesgo de despoblación, entre otros. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir de este miércoles.