El Gobierno gallego avanza en la cooperación europea para mejorar la defensa contra los incendios forestales

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este miércoles en la visita del comité de socios responsable del proyecto Interreg Sudoe USE4FOREST a la base aérea de Verín-Oímbra, en la que se ha presentado el nuevo equipamiento de la Xunta para la defensa contra los incendios forestales adquirido en el marco de esta iniciativa europea.

En concreto, conforme ha detallado el departamento autonómico en un comunicado, se trata de dos furgonetas que funcionarán como Puestos de Mando Avanzado en los fuegos, las primeras que se habilitan para tal fin y que están dotadas con los últimos avances tecnológicos. Son, además, fáciles de trasladar y permiten un seguimiento continuo de la evolución del incendio o de los medios desplegados.

Gómez, que ha estado acompañada por el director xeral de Defensa del Monte, Manuel Francisco, ha destacado que esta base aérea de Verín-Oímbra "nació también fruto de un proyecto europeo", en este caso el POPTEC denominado Interlumes, y ha señalado que su puesta en marcha supuso una inversión de 5,5 millones de euros.

Ha añadido que, en este caso, con la visita de los miembros del proyecto Interreg Sudoe USE4FOREST, "se ponen en valor no solo la infraestructura de Galicia para la lucha contra el fuego sino también el amplio programa de actuaciones que se desarrollan desde la Consellería tanto en materia de prevención como de extinción".

Al mismo tiempo, la conselleira ha subrayado que todo este sistema "complejo y que fue creciendo a lo largo del tiempo" se hizo posible también gracias al trabajo de investigadores como Juan Picos, profesor de la Universidad de Vigo, quien precisamente ha explicado en el marco de esta visita la nueva herramienta de mapeado de incendios que se está desarrollando. Todas estas aportaciones técnicas, según ha trasladado Gómez, fueron configurando el dispositivo de prevención y de extinción gallego, que "es un referente a nivel estatal y también para países vecinos como Francia y Portugal".

VISITA DE ESTUDIO A GALICIA

La visita de estudio del comité de socios de este Interreg a Galicia se inició en el distrito de Verín, en el que se realizó un análisis técnico de los incendios del verano de 2025 para conocer sus causas, alcance y los protocolos activados durante la emergencia.

A continuación, tras esta visita a la base aérea, los expertos conocerán el Centro Integral de Lucha contra el Fuego (CILL) de Toén, en el que asistirán a una demostración con brigadas y motobombas, así como de conducción de vehículos en situación de grandes incendios.

El recorrido finalizará el jueves con una reunión de pilotaje del proyecto y de puesta en común del trabajo desarrollado hasta ahora y de los pasos a seguir hasta su finalización.

El objetivo último de este proyecto europeo enmarcado en la iniciativa Interreg es mejorar la gestión del monte antes, durante y después de los incendios, impulsando su lema "montes gestionados, territorios protegidos".

Con respecto a las entidades españolas que participan en el proyecto, aparte de la Consellería do Medio Rural, están la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo; la Diputación de Ourense; la Junta de Castilla y León; la Hazi Fundazioa; la Fundación Tecnalia Research & Innovation y el Eje Atlántico del Noroeste Peninsular.

Colaboran también el Ministério da Administraçaõ Interna Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes; el Instituto Politécnico de Bragança Centro de Investigação de Montanha de Portugal, así como el Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine; el Département de l'Aude DGA Solidarités territoriales Mission Europe; el Syndicat Mixte du Pays Sud Charente y el Syndicat Mixte d'amenagement et de gestion du PNR Corbières- Fenouillèdes de Francia.