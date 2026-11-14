El Gobierno gallego destaca la importancia de los locales sociales para impulsar el desarrollo rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la importancia de los locales sociales a la hora de impulsar el desarrollo rural.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la conselleira visitó este sábado el local social de la parroquia de Carral, en el municipio de Begonte.

Allí, ha subrayado la importancia de este tipo de infraestructuras, que se constituyen como un punto de encuentro de referencia para los vecinos de la zona.

En este sentido, Gómez ha apuntado que estos espacios actúan como agentes dinamizadores "fundamentales" para impulsar el desarrollo rural en estos entornos, especialmente en el ámbito social.

Durante la visita, la conselleira pudo comprobar el estado de esta edificación, en la que se han realizado actuaciones de mejora.