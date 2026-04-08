Identifican a dos personas como presuntas autoras de conatos de incendio en Entrimo y Maside causados por quemas

Archivo - Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

OURENSE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Ourense han esclarecido que conatos de incendio declarados en Entrimo y Maside se originaron a raíz de quemas de restos sin la salvaguarda de la medidas necesarias.

Ambos fueron registrados en la última semana de marzo. Además, el de Maside se produjo cuando la Xunta había anunciado la suspensión temporal de las quemas forestales y agrícolas. En cada caso, han identificado a una persona como presunta responsable, según ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la que depende esta unidad.

En el caso de Entrimo, el fuego se registró el día 24 en el lugar de A Illa y afectó a 0,02 hectáreas de superficie rasa. Tras una inspección ocular, los agentes determinaron que fue originado a causa de una quema no controlada. En la extinción participaron un agente forestal y una brigada. Las diligencias por estos hechos han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bande.

Por su parte, el conato de Maside afectó a 0,01 hectáreas de superficie rasa en el núcleo de O Trevoedo, con la misma causa que el anterior. En ese momento --el sábado 28--, ya estaba en vigor la suspensión temporal de las quemas acordada por la Xunta. Esta medida entró en vigor el 25 de marzo y seguirá vigente hasta nuevo aviso.

La extinción de este segundo fuego contó con la participación de un agente forestal, una brigada y una motobomba. Las diligencias por estos hechos han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de O Carballiño.

CINCO DETENIDAS O INVESTIGADAS

En lo que va de campaña, cinco personas han sido detenidas o investigadas por la UPA en relación a incendios forestales. Precisamente, la Xunta informó la pasada semana de otras tres: una de ellas ha sido investigada por un fuego registrado en Boborás (Ourense) el 22 de marzo; y otras dos lo han sido por fuegos declarados en Boiro (A Coruña) los días 23 y 24.

El Gobierno gallego insiste en la suspensión temporal vigente y apela a la concienciación y a la prudencia de cara a evitar el registro de incendios. Asimismo, recuerda que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085, al que deben llamar en el caso de detectar algún incendio forestal.