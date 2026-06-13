El incendio de Padrón (A Coruña) arrasa ya unas 100 hectáreas, pero evoluciona hacia su estabilización

1095923.1.260.149.20260613104444 Incendio registrado en Padrón. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se inició este viernes en la parroquia de Herbón, en Padrón (A Coruña), ha arrasado ya alrededor de unas 100 hectáreas y permanece activo, aunque su evolución es "favorable" y avanza hacia la estabilización.

Así lo ha trasladado la Consellería de Medio Rural, que en la pasada jornada concretó que el fuego se inició sobre las 16,00 horas en Herbón.

Para intentar apagar las llamas del fuego que se inició en el marco de una jornada de elevadas temperaturas en Galicia se ha movilizado un importante dispositivo, que incluye numerosos medios aéreos tanto autonómicos como del Gobierno central.

La columna de humo se hizo visible este viernes desde las afueras de la ciudad de Santiago.

El alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, explicó a Europa Press que, a causa del incendio tuvo que ser desalojada temporalmente una vivienda con tres vecinos. Fue un paso dado por precaución y para realizar tareas de refrescar la zona.

El regidor destacó, asimismo, que hay "muchos medios trabajando" desde el primer momento para tratar de atajar el fuego. Entre las principales dificultades, situó a la orografía del terreno. También explicó que hay parroquias que se han quedado sin luz y en las que también escasea la cobertura.