El incendio de Pantón (Lugo) calcina 360 hectáreas y obliga a desalojar tres aldeas: "La situación es muy mala"

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación del municipio lucense de Pantón afectado por un incendio forestal, que mantiene activa la situación 2 por la proximidad del fuego a las casas, es "muy mala" y las llamas, que calcinan ya 360 hectáreas, obligaron a desalojar tres núcleos de población.

El alcalde de Pantón, José Luís Álvarez, consultado por Europa Press, ha detallado que "se levantó mucho viento" por lo que la situación "es incontrolable".

Según la información del 112 Galicia, tuvieron que ser desalojadas un total de 47 personas de los núcleos de los lugares de Cibrisqueiros donde hay seis personas desalojadas; en Frontón (20); y Budián (21). Con todo, la Guardia Civil revisa diferentes aldeas.

Asimismo, el humo provocado por los incendios también obliga a cortar la LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en A Vila do Mato, al kilómetro 13 en A Estación, en ambos sentidos de la circulación.

La circulación de trenes entre Ourense y Lugo tuvo que ser interrumpida a causa del fuego y está establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

El incendio se originó a las 14.16 horas de este jueves en el lugar de San Cosmede, en la parroquia de Pombeiro, cerca del cañón del Sil y en una zona por la que pasa el tren.