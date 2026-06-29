Un incendio de pequeñas dimensiones obliga a cortar un carril de la A-52 en O Porriño

PONTEVEDRA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal de pequeñas dimensiones registrado en el mediodía de este lunes en O Porriño (Pontevedra) obligó a cortar temporalmente uno de los carriles de la A-52.

Según han informado a Europa Press fuentes de Medio Rural, el fuego se inició pasadas las 15,30 horas en las proximidades de la A-52 a su paso por O Porriño y el abundante humo obligó a cortar durante un tiempo un carril de la autovía, a su paso por el kilómetro 305.

La rápida intervención de los servicios de emergencias posibilitó que el fuego se diese por extinguido en torno a las 17.53 horas. Afectó a una superficie de 0,13 hectáreas.