Los incendios obligan a cortar tramos de varias carreteras en Ourense con la A-52 abierta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendio ha obligado a cortar tramos de varias carreteras en Ourense, que actualmente tiene la A-52 abierta, con algo de humo en su paso por Rante, Estivadas, Verín y A Gudiña.

Tal y como ha informado la Guardia Civil este sábado en concreto se encuentra cerrada la N-525 entre Estivadas y Verín; la N-120 en A Rúa, entre los kilómetros 456 y 469; la subida al castillo de Monterrei y la N-525 entre los kilómetros 175 y 178, en el mismo municipio.

Asimismo, está cortada la carretera hacia la localidad de Rante; y las que salen de Carballeda de Avia. Por su parte, amplía el 112, los cortes también afectan a la OU-1018 entre los kilómetros 0 y 2, de Rebordondo a Cualedro.

La circulación ferroviaria continúa interrumpida.

Además, se están reportando cortes de luz y electricidad en diferentes localidades y de manera intermitente, lo que genera problemas en la telefonía.