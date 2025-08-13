Los incendios de Ourense obligan a cortar la A-52 en A Mezquita y Verín y la N-525 en A Gudiña

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que afecta a la provincia de Ourense, donde se mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial, obligan a cortar el tráfico en la A-52 en A Mezquita y en Verín y en la N-525 en A Gudiña.

Según ha informado el 112 Galicia, la A-52 se encuentra cortada entre los kilómetros 112 y 129 en ambos sentidos en A Mezquita y entre los kilómetros 160 y 174, también en ambos sentidos, en Verín.

Asimismo, está cerrada al tráfico la N-525 en A Gudiña, entre los kilómetros 115 y 128.