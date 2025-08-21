Los incendios también borran la memoria: el Colexio de Psicoloxía alerta sobre sus impactos en la salud mental

Una experta señala que es necesario prestar atención al comportamiento de niños y personas mayores, y recomienda técnicas de respiración

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales no solo destrozan bienes materiales y tangibles, sino que, además de los daños físicos que pueden ocasionar las llamas a quienes se enfrentan, de uno u otro modo, con las llamas, también desaparecen espacios de memoria irrecuperables.

Así lo valora, desde el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, la psicóloga Julita María Touriño, secretaria de la Comisión Coordenadora do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias de la institución, en una entrevista con Europa Press.

La experta señala que en catástrofes como la que se vive en Galicia, con miles de hectáreas en llamas, más allá de las casas que se vuelven cenizas, también desaparecen álbumes de familia y muebles cargados de recuerdos que atraviesan generaciones y que, de repente, se esfuman.

"El proceso de duelo va a depender de cada uno, de lo que realmente han perdido.Sin embargo, todos van se enfrentan a esa sensación de pérdida", explica Touriño.

Por ello, la experta considera fundamental realizar una evaluación cuidadosa para, más adelante, saber si se debe solicitar ayuda profesional para cuidar la salud mental.

De ahí viene otra consecuencia para los afectados, que es sufrir una sensación constante de inseguridad, algo que se gesta cuando, de hecho, las personas pierden aquello que es su referencia de abrigo: el hogar.

"Lo que está en juego con estos incendios es la seguridad, y de ahí el nivel de estrés agudo", complementa la psicóloga.

"INCOMPRENSIBLE"

Y en el caso de los incendios y más catástrofes, hay también una dimensión comunitaria del desastre. La experta también destaca que toda la comunidad sufre el impacto emocional ya que nadie suele imaginar que algo de tal magnitud pueda ocurrir. "Es incomprensible, una sensación de incredulidad", subraya Touriño.

La experta también ha señalado que niños y personas mayores suelen merecer especial consideración en este proceso de duelo. En estos grupos, es clave observar cambios comportamentales y detectar situaciones que puedan generar estrés.

Por ejemplo, si la exposición al calor genera alguna reacción más acentuada, o si a la persona se le nota diferente cuando está expuesta a imágenes de fuego o humo.

También son "síntomas" el surgimiento de imágenes intrusivas, dificultades para dormir y trastornos alimentarios. "A la larga, esas experiencias pueden ser un desencadenante de flashbacks", ha trasladado la psicóloga.

En estos y más casos, hay estrategias que se pueden llevar a cabo para tranquilizar el cuerpo. Una de ellas es, por ejemplo, consiste en controlar la hiperventilación utilizando técnicas de respiración consciente.

Las personas que se vean afectadas y quieran buscar auxilio pueden llamar al número 112 y solicitar ayuda. Touriño recuerda que el grupo especializado está activado y disponible para prestar asistencia 24 horas al día, 365 días al año.