Los incendios de Vimianzo y Laxe (A Coruña) se unen y forman uno único que calcina 165 hectáreas

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

A CORUÑA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos incendios forestales iniciados, cada uno por su lado, en los municipios coruñeses limítrofes de Vimianzo y Laxe se han unido y forman ahora un único fuego, según la Consellería do Medio Rural, que ha apreciado que mantiene "una evolución favorable". La superficie calcinada en conjunto es de 165 hectáreas, en base a las estimaciones provisionales.

Ambos fuegos se originaron en la tarde del sábado: el de Vimianzo fue declarado a las 20.16 en la parroquia de Salto y el de Laxe, a las 21.55 en la parroquia de Nande. Esa misma tarde se inició un tercero en la localidad lucense de Ribas de Sil, cuya superficie quemada es ahora de 100 hectáreas.

En concreto, el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, ha explicado que los medios han perimetrado la zona y que se encuentran humedeciéndolo para que el fuego no sobrepase esta área. Con todo, ha añadido que, aunque ayer hubo cierto "riesgo" de que el fuego se acercase a las casas, está fuera de peligro en ese sentido. Tampoco ha habido mayores incidencias.

Eso sí, hay una cierta preocupación por el viento. Charlín dice que "no ayuda" a la extinción y la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, comparte que se ha levantado esta tarde, por lo que espera que se pueda controlar "cuanto antes" para que no se siga extendiendo. Además, la regidora vimiancesa diferencia entre los puntos quemados de ambos municipios e indica que los que le preocupan son los de Laxe y no los de Salto, que asegura que están fuera de peligro y "no tienen nada que ver".

Para la extinción de este fuego, la Consellería ha movilizado, de forma conjunta y acumulada, cuatro técnicos, 26 agentes, 30 brigadas, 29 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, dos helicópteros y un avión. Al mismo tiempo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado un avión anfibio y un equipo de prevención integral de incendios.

Aparte de este incendio, la Costa da Morte registró en la noche del sábado otro fuego en Zas, en la parroquia de Carreira, que ha quemado 3,7 hectáreas y permanece controlado desde esta tarde. Hasta allí han acudido un técnico, cinco agentes, cuatro brigadas, dos motobombas y una pala.

INCENDIO EN RIBAS DE SIL (LUGO)

Con respecto al incendio de Ribas de Sil, su evolución también es "favorable", según Medio Rural. La superficie calcinada estimada es de 100 hectáreas, lo que supone 10 más respecto a la cifra comunicada en el balance de primera hora del domingo.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde, Roberto Castro, ve el estado actual del fuego "muy complicado": "Estaba prácticamente todo perimetrado y la situación estaba más o menos controlada, pero había un punto de peligro (en una carretera) donde saltó hacia San Pedro".

A su modo de ver, esto comporta un peligro de que se acerque a las viviendas de esta entidad de población, que tiene una cantidad de población "importante" (en torno a 50 personas). Con todo, hasta el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones ni han existido daños personales.

El del municipio lucense fue el primero de estos incendios en iniciarse. Fue declarado a las 18.22 horas en la parroquia de Soutordei, durante una tarde marcada por las tormentas y lluvias.

El departamento autonómico decidió en torno a las 23.00 horas activar el nivel 2 de emergencia por la cercanía del fuego al núcleo de Chenzas. Esta medida duró únicamente parte de la madrugada, ya que se levantó durante el transcurso de la misma.

Con motivo de este incendio, la Xunta ha movilizado a dos técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 20 motobombas, tres palas, siete helicópteros y cinco aviones. El Miteco ha aportado una brigada y dos helicópteros bombarderos, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo autonómico.