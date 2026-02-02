Las indemnizaciones del seguro agrario en Galicia marcan máximo histórico en 2025 al alcanzar los 33 millones

Archivo - Viña afectado por el fuego, en las laderas de Cernego, a 19 de agosto de 2025, en Villamartín de Valdeorras, Ourense, Galicia (España). El incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos has - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en Galicia por los siniestros registrados durante el año alcanza los 33,2 millones de euros, máximo histórico, ya que supera en un 4% a 2024 (31,8 millones).

Por provincia, los agricultores y ganaderos de Lugo han recibido 15,2 millones en indemnizaciones. A continuación, se sitúa A Coruña (11,3 millones), Pontevedra (3,8 millones) y Ourense (2,9 millones).

Por producción, destacan las indemnizaciones abonadas a los ganaderos gallegos asegurados en las diferentes líneas que cubren los accidentes y enfermedades del ganado vacuno, que crecen un 7% respecto a 2024 y suman 17,4 millones.

Según informa Agroseguro en un comunicado, la línea de seguro que cubre los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos alcanzó otros 13,8 millones de euros.

Tras el crecimiento experimentado en 2024 (+82%) en las indemnizaciones de las líneas de seguros agrícolas y forestales, el pasado año vuelve a marcar un nuevo incremento en la siniestralidad agrícola (+18%), con 1,73 millones abonados por Agroseguro, especialmente en las líneas de seguro de fresón y frutos rojos (arándano), viñedo, forrajeros y forestales.

El año 2025 se cerró en España con 804 millones de euros de siniestralidad, el segundo importe más elevado y solo superado por la excepcional sequía registrada en 2023.

Las cuantías abonadas por Agroseguro en los últimos años son las más elevadas en los 45 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados.

En el caso concreto de Galicia, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos en los últimos cinco años (2021-2025) se elevan por encima de los 145 millones de euros.