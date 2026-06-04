El delegado del Gobierno visita Intasa, en San Sadurniño - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Intasa avanza en la construcción de una planta de revalorización de residuos de biomasa en San Sadurniño (A Coruña), tras ser beneficiaria de 10,8 millones de euros del 'Perte' de descarbonización del Ministerio de Industria.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha conocido este jueves los proyectos que ejecuta la compañía "de la mano" del Ejecutivo y ha destacado el impacto de los 'Perte' para "reforzar el liderazgo de Galicia" en la industria maderera.

Al respecto, Blanco ha reivindicado el efecto en el rural gallego, "dinamizándolo y creando una riqueza y unas oportunidades laborales que llenan de futuro cada rincón del territorio".

Intasa, según informa la Delegación del Gobierno, ha recibido la adjudicación de los 10,8 millones del 'Perte' de descarbonización este mes de abril.

Por su parte, el delegado ha aplaudido el plan de la empresa para construir una planta de recuperación y revalorización de residuos de biomasa en el marco de su complejo en Ferrolterra.

Esta nueva infraestructura pretende aprovechar partes de su proceso de tratamiento de la madera que hasta el momento se desechaban. Intasa está presente también en Coristanco y en As Pontes, además de en San Sadurniño.