Interrumpida la circulación de trenes entre Lugo y Ourense por el incendio de Pantón

LUGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida con motivo del incendio originado en la tarde de este jueves en Pantón (Lugo), donde se mantiene el nivel 2 de emergencia por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

El Adif informó del corte de circulación pasadas las 16.30 horas, ante lo que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

El incendio, declarado a las 14.16 horas, calcina alrededor de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Por el momento, la Xunta ha movilizado para su extinción tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones.

Además, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza (Ourense) y Tabuyo (León) se han activado desde sus respectivas bases para colaborar.