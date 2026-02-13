Intervenidas dos jaulas-trampa prohibidas en una plantación de coles en Rois (A Coruña)

Jaula-trampa prohibida, intervenida por la Guardia Civil en una finca de Rois (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Noia, en una actuación conjunta con un agente del Servizo de Patrimonio Natural (Distrito Ambiental IV), han intervenido dos trampas-jaula ilegales, utilizadas para la captura no selectiva de animales, en una finca privada del municipio de Rois (A Coruña).

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, la actuación se llevó a cabo después de que la Guardia Civil recibiese una llamada anónima que informaba de las coordenadas de una trampa montada en el lugar de Tourís.

Los agentes fueron a verificar la denuncia y comprobaron que en esa zona había una propiedad delimitada con una malla metálica, con una plantación de coles en su interior; y allí observaron una trampa-jaula activada y lista para su uso. Asimismo, en las inmediaciones, apoya contra un muro, había una segunda jaula de mayores dimensiones.

Al entrevistarse con el responsable de la finca, éste reconoció que había colocado la jaula para capturar un animal que estaba causando daños en los cultivos, pero admitió que no tenía ningún permiso para emplear este tipo de artilugios.

Tras informar al implicado que se trata de trampas prohibidas, las jaulas fueron intervenidas y quedaron depositadas en las dependencias oficiales de la Patrulla en Noia, a disposición del Servizo de Patrimonio Natural de la Xunta.