Investigadas sendas personas por dos conatos de incendio en O Carballiño y Coles como resultado de quemas

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OURENSE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado investigadas por dos conatos de incendio registrados en los ayuntamientos de O Carballiño y Coles, según informa la Consellería de Presidencia en base a las actuaciones de agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia.

En el caso de O Carballiño se registró el pasado 30 de marzo y en el de Coles el día 3 de abril. El primero fue en el lugar de Vilar y afectó a 0,28 hectáreas de superficie. Tras una inspección ocular, los agentes determinaron que el fuego se originó por una quema sin las medidas de seguridad correspondientes.

Por su parte, el de Coles afectó a 0,34 hectáreas de superficie en el núcleo de Cambeo, de ellas 0,14 de arbolada. Como en el anterior, se originó por una quema realizada "sin la salvaguarda de las debidas medidas de seguridad".

Como resultado, fue investigada una persona como presunta responsable del incendio que, finalmente, fue detenida al presentarse en las dependencias policiales con un vehículo de su propiedad con placas correspondientes a otro turismo. En lo que va de campaña, esta Unidad lleva siete personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales.