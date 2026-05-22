Isabel Vilalba (Sindicato Labrego) formará parte de la ejecutiva de COAG

Archivo - Isabel Vilalba y Xoán Pérez Rei (SLG) - SLG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Relacións Externas, Organizacións e Movementos Sociais del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, formará parte de la ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

La XVI Asemblea de COAG, celebrada en Madrid entre este jueves y viernes, ha elegido una nueva Comisión Ejecutiva que, por primera vez en 50 años, tendrá el mismo número de hombres y mujeres (cuatro y cuatro).

En este espacio común de COAG se decide de manera diaria qué propuestas y medidas se llevan a las administraciones de carácter estatal y también europeo.

"Las labradoras y los labradores de Galicia tenemos que estar en aquellos espacios que sean útiles para ser escuchadas y donde se decide nuestro futuro, y aun más cuando nuestra conselleira sistemáticamente da la espalda a nuestro sector", afirma Vilalba, entre críticas a la conselleira do Medio Rural, María Jesús Gómez.

"La Coordinadora permite ampliar nuestra voz y hacer alianzas estratégicas que nos permitan avanzar", valora.