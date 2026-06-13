Una jornada formativa da inicio al proyecto piloto para la detección temprana de incendios en O Baixo Miño

Jornada formativa en Tomiño (Pontevedra) para la puesta en marcha de proyecto piloto de detección temprana de incendios forestales, a 13 de junio de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural y la Mancomunidad de Montes de O Baixo Miño han celebrado este sábado una jornada formativa en Tomiño (Pontevedra) con el propósito de avanzar en la puesta en marcha del primer proyecto piloto para colaborar en la detección temprana de los incendios forestales en los montes de esta entidad.

Según ha detallado el departamento autonómico, la mancomunidad organizará equipos de vigilancia preventiva y detección temprana en estos montes durante la temporada de verano. El objetivo será "reducir el riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante conatos" para, de esta forma, "agilizar" los avisos al Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de la Xunta.

El punto de partida de la iniciativa ha sido esta jornada, organizada por la Mancomunidad de Montes de O Baixo Miño y con el soporte técnico de personal del distrito forestal XVIII Vigo-Baixo Miño y de miembros de la unidad de directores de extinción (UDEX) de la Xunta. Además, ha contado con la presencia del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco.

La Consellería ha perfilado la iniciativa como "un avance más" en la cooperación entre la Xunta y las comunidades de montes vecinales en mano común de cara a "reforzar la labor preventiva y de detección temprana que ya desarrolla el propio dispositivo autonómico frente al fuego". Este lo ha destacado como "uno de los ejes centrales de su trabajo", junto con la extinción o la formación del personal, entre otros ámbitos.

En el foro se ha presentado la red 'Ollos no Monte', un proyecto nacido de las propias comunidades vecinales y apoyado por la Xunta que el año pasado ya permitió detectar más de una docena de conatos de incendio.

En este contexto, el director xeral ha repasado la "evolución" experimentada por los montes gallegos en las últimas décadas, donde, aunque existen más medios, tecnología e infraestructura, sigue siendo "muy importante" la prevención mediante la gestión del combustible, el mantenimiento del territorio y la implicación social.

En esta línea, también ha destacado el papel de herramientas como las quemas prescritas para reducir el riesgo de grandes incendios. Respecto a las causas, ha recordado que una gran parte de ellos están relacionados actividad humana: alrededor del 70 % son intencionados, según los datos de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO). Por ello, ha insistido en la concienciación, la vigilancia y la colaboración ciudadana.