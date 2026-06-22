Lactalis España, con plantas en Nadela y Vilalba, eleva casi un 2% su facturación, hasta los 1.705 millones

Datos de Lactalis España en 2025 - LACTALIS

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lactalis España alcanzó en 2025 una cifra de negocio total de 1.705 millones de euros, un 1,7% más que en 2024, y ha cifrado en 1.209 millones de euros su impacto económico y social directo, un 14,2% más que en 2024.

Según ha informado la compañía, con plantas en Galicia en Nadela y Vilalba (Lugo) y dueña de marcas como Puleva, Lauki, RAM, El Ventero, Gran Capitán o Flor de Esgueva, esta aportación incluye inversiones industriales, compras de leche y otras materias primas, empleo directo, contratación de servicios, actividad logística, innovación y contribución fiscal, lo que, según sus palabras, refleja la capacidad de la compañía "para generar valor compartido a lo largo de toda su cadena de valor".

"Nuestro modelo de empresa familiar multilocal nos ayuda a seguir creando valor en España, donde hemos reforzado nuestra posición de liderazgo. Nuestro crecimiento sólo tiene sentido si genera valor para las personas, para el campo, para los territorios y para la sociedad. Esta visión de largo plazo, basada en el arraigo local, la cercanía a nuestros grupos de interés y una gestión responsable, nos impulsa a seguir invirtiendo, innovando y contribuyendo al desarrollo económico y social del país, ofreciendo productos lácteos saludables, sabrosos y accesibles para todos", ha afirmado el consejero delegado de Lactalis España y Portugal, David Saliot.

La actividad industrial continúa siendo uno de los principales motores de la contribución de Lactalis España y durante 2025 la compañía destinó 28,1 millones de euros a inversiones industriales, de las cuales el 71,9% se concentró en municipios de menos de 25.000 habitantes.

PLAN DE INVERSIÓN DE 200 MILLONES HASTA 2030

Esta apuesta se verá reforzada con el nuevo plan de inversión de 200 millones de euros aprobado para el periodo 2026-2030, orientado a fortalecer la competitividad industrial, acelerar la transformación digital, impulsar la innovación y avanzar en la transición energética.

La presencia de Lactalis se fija en ocho centros industriales repartidos por el territorio estatal, entre ellos los dos de Galicia: uno en Nadela (municipio de Lugo) y otro en Vilalba (en la misma provincia).

La relación con el sector primario continúa siendo una de las bases del modelo que reivindica Lactalis España. En 2025, la compañía recogió 963 millones de litros de leche de todas las especies procedentes de 1.405 ganaderías ubicadas en 13 comunidades autónomas. Además, el 98,9% de la leche de vaca recogida contó con certificación en Bienestar Animal, "reflejo del trabajo conjunto desarrollado con los ganaderos para impulsar granjas cada vez más sostenibles y competitivas", han subrayado.

En esta línea, Lactalis continúa colaborando con el CSIC en un proyecto pionero para avanzar en la descarbonización de las explotaciones ganaderas. Tras auditar más de mil granjas y desarrollar un proyecto piloto en 16 explotaciones, ambas partes han identificado 27 medidas orientadas a reducir emisiones, optimizar recursos y mejorar la eficiencia de las explotaciones, cuya implantación progresiva ya ha comenzado.

Un total de 2.679 personas forman parte de Lactalis España y la compañía ha incidido en su apuesta por la estabilidad laboral, con más del 90% de contratos indefinidos, el desarrollo profesional y la promoción interna, que permitió cubrir uno de cada dos puestos vacantes mediante talento propio.

Este modelo se refleja también en el compromiso de los equipos, según sus datos, el 87% de las personas empleadas manifiesta su voluntad de continuar desarrollando su carrera profesional en Lactalis.

Durante 2025 se consolidaron iniciativas como Women in Lactalis, una red interna destinada a impulsar el liderazgo femenino y favorecer una cultura cada vez más diversa, equitativa e inclusiva. En los últimos tres años, la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo ha aumentado un 35%, aunque la compañía continúa trabajando para reducir la brecha existente en determinadas áreas industriales tradicionalmente masculinizadas. Este avance forma parte del objetivo global del grupo de alcanzar al menos un 40% de mujeres en puestos de liderazgo en 2033.

MÁS HOGARES Y MÁS INNOVACIÓN

Más de 12 millones de hogares españoles incorporan productos de Lactalis en su cesta de la compra. Durante 2025, la compañía continuó ampliando su presencia en los hogares y consolidó su posición entre las diez empresas de alimentación con mayor penetración en España.

La innovación sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento y el año pasado lanzó 38 nuevas referencias en las principales categorías lácteas y consolidó un porfolio superior al millar de referencias activas. Entre los hitos del año, Lactalis España destaca los datos de Puleva Vita Calcio Colágeno, Puleva Proteína Extra Pro, Chufi o Flor de Esgueva Gran Reserva, entre otros.

DESCARBONIZACIÓN

Lactalis España ha incidido en la "prioridad estratégica" que supone la sostenibilidad para la compañía, que en 2025 logró reducir un 71,4% sus emisiones directas de CO2 (alcances 1 y 2) respecto a 2019 y siguió avanzando en la transición energética de sus centros industriales mediante proyectos como las nuevas plantas de biomasa de Granada y Villarrobledo.

En paralelo, la compañía afirma estar impulsando una estrategia de economía circular basada en el "ecodiseño", la reducción del consumo de materiales y la mejora continua de la reciclabilidad de sus envases. Actualmente, el 80% de los envases es reciclable por diseño y el porcentaje de material reciclado incorporado alcanza ya el 32%, mientras continúan desarrollándose iniciativas para optimizar materiales y reducir el impacto ambiental de la actividad.

IMPACTO MÁS ALLÁ DE LO EMPRESARIAL

Durante 2025, la compañía donó 1.026.236 kilos de alimentos a 78 bancos de alimentos y entidades sociales, y continuó desarrollando iniciativas orientadas a mejorar la nutrición, la educación y el bienestar de las personas.

Destaca la labor desarrollada por el Instituto Puleva de Nutrición, referente en investigación, formación y divulgación científica, cuya trayectoria fue reconocida en 2025 en los Premios Estrategia NAOS con el accésit a la mejor iniciativa empresarial.

Asimismo, Lactalis mantuvo su compromiso con el deporte base y los hábitos de vida saludables. Más de 40.000 niños participaron en actividades educativas y deportivas impulsadas o patrocinadas por la compañía en diferentes territorios. Entre ellas destaca la Copa Puleva Tido, que celebró en 2025 su quinta edición, consolidándose como una de las iniciativas de promoción deportiva infantil más relevantes vinculadas a la marca.