En libertad la mujer de 81 años detenida por conatos de incendio en Celanova (Ourense)

OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 81 años que fue detenida como supuesta autora de dos conatos de incendio en Celanova (Ourense) ha sido puesta en libertad en dependencias de la Guardia Civil, por lo que no pasará a disposición judicial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en cuanto el tribunal de instancia de Celanova reciba el atestado, incoará el procedimiento y comenzará con la práctica de diligencias.

La Unidad Orgánica de Policía Judical de la Guardia Civil informó este domingo de que había realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos en la provincia de Ourense.

Este equipo del Instituto Armado detuvo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. El fuego se origió a las 08.58 horas y se apagó con una superficie quemada de 0.042 hectáreas.

Las diligencias fueron puestas a disposición del juzgado de Celanova.

VECINO DE PETÍN

Por otro lado, sobre las 12,30 horas también del domingo se detuvo a un vecino de Petín como supuesto autor de un incendio originado el sábado, que terminó uniéndose a otro declarado el sábado.

En el caso de este hombre no está previsto que pase a disposición judicial este lunes. En principio, el TSXG informa de que lo hará este martes en el tribunal de instancia de A Pobra de Trives. El tribunal, por el momento, no ha recibido el atestado.