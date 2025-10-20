La licencia de caza se podrá ampliar hasta cinco años para que coincida con el periodo del permiso de armas

Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Abadín, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha modificado la ley de caza de Galicia en la ley de Medidas Fiscais e Administrativas que acompaña a los presupuestos para 2026 para posibilitar la ampliación de hasta cinco años de la licencia de caza para que se pueda hacer coincidir con el periodo del permiso de armas, que también es de cinco años.

Así, según se recoge en el texto, el plazo de validez de la licencia de caza podrá ser de cinco años, de un año, de un mes o, en el caso de las personas mayores de 65 años, indefinida. Hasta el momento, la normativa permitía un plazo de validez de máximo un año.

Asimismo, la conocida como ley de acompañamiento también modifica un artículo de la ley de caza de Galicia en relación con las prohibiciones, en concreto, se prohíbe cazar en los periodos de vedas que se establezcan en la correspondiente disposición de periodos hábiles, así como estar en posesión de piezas de caza vivas o muertas o de sus híbridos cuya procedencia no pueda justificarse.

En esta línea, cambia una parte de otro articulo sobre las infracciones, sancionando estar en posesión de piezas de caza vivas o muertas o de sus híbridos cuya procedencia no pueda justificarse, sin excepción de que se encuentren en periodos de vedas.