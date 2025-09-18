Luz verde ambiental de la Xunta a la ampliación de una explotación de vacuno de leche en Sarria (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dio luz verde ambiental a la ampliación de una explotación de ganado vacuno de leche en el ayuntamiento lucense de Sarria. La autorización esta supeditada al cumplimiento de las condiciones incluidas en los diferentes documentos emitidos durante la tramitación ambiental.

Según recoge el Informe de Impacto Ambiental (IIA), emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia, "no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto" siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en la documentación analizada y en el programa de vigilancia ambiental.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de esta iniciativa empresaria, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública y no se recibió ningún escrito o alegación al respeto y fueron consultados un total de nueve organismos y entidades interesados.

A raíz de estas consultas, según ha explicado la Xunta en un comunicado, la mayoría hicieron la valoración correspondiente y establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambienta que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

De esta forma, consideran que el proyecto "no va a tener" impactos significativos en los diferentes ámbitos analizados y que "sería viable" si se cumplen ciertos condicionantes establecidos en los informes con relación a la calidad del aire, a la protección del medio fluvial, la gestión de residuos, la integración paisajística, entre otros.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar la ampliación, la resolución fue remitida al órgano sustantivo y ahora se publica en el Diario Oficial de Galicia y en la página web da Consellería.