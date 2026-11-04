Luz verde ambiental de la Xunta a la ampliación de una granja láctea en Guntín (Lugo) para cerca de 800 vacas

LUGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) - La Xunta ha concedido la declaración de impacto ambiental (DIA) a la ampliación de una granja láctea en el municipio de Guntín (Lugo) para alcanzar una capacidad de 772 vacas.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la autorización de la Consellería de Medio Ambiente para un proyecto bovino de la Ganadería Bella en el lugar de Zaide, en Guntín.

Este proyecto supondrá la ampliación de establos, la construcción de un fosa séptica y diferentes reformas, con la instalación de una zona para robots de mugido, así como baños y oficina, entre otras actuaciones.