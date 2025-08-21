Marlaska critica al PP por "tapar" fallos de CCAA: "La UME y la ayuda europea llegó antes de que hablara Feijóo"

Señala errores como mandar a bomberos "de vuelta" en Galicia o no desplegar medios propios en CyL hasta transcurridos ocho días

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este jueves al PP de recurrir a dirigentes como Antonio Sanz para lanzar "falsedades" para "intentar tapar el margen de mejora que sin duda alguna tienen en la gestión los gobiernos autónomos", ya que ha sostenido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Mecanismo Europeo de Protección Civil estaban desplegados para hacer frente a los incendios "antes de que hablara Feijóo" para solicitar su movilización.

En una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'la Sexta', recogida por Europa Press, Marlaska ha avisado de que el discurso del PP al cuestionar la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez lo que hace es "generar desafección hacia las instituciones", a pesar de que España cuenta con un sistema de protección civil "robusto" aunque "con margen de mejora" que habrá que evaluar más adelante.

"El Gobierno Central ha estado a la altura desde el minuto uno", ha insistido, reiterando que ofrecieron todos los medios disponibles y que el Mecanismo Europeo de Protección Civil con más ayuda se desplegó oficialmente desde 12 de agosto --oficiosamente desde un día antes-- porque el Ejecutivo actuó de forma preventiva.

BOMBEROS DE VUELTA Y EQUIPOS SIN UTILIZAR

También ha aludido a posibles errores en la gestión de los gobiernos autonómicos a la hora de hacer frente a los incendios, como apuntó este miércoles la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones --objetivo de las críticas del PP este jueves--, aludiendo a que algunos equipos no llegaron a sus puestos porque no tenían especificadas cuáles eran sus funciones y otros facilitados por el Ejecutivo no se llegaron a utilizar.

"Esas circunstancias han tenido lugar, pero también han tenido lugar algunas cuestiones como haber mandado bomberos provinciales de vuelta, como ha sido en Galicia, o no haber desplegado medios personales propios como Castilla y León hasta transcurridos ocho días", ha sostenido Marlaska.

Preguntado por las críticas de Antonio Sanz, coordinador de Interior y Emergencias del PP, al hablar de "negligencia" por parte del Gobierno, Marlaska ha contestado que el principal partido de la oposición lo que quiere es "tapar" con "falsedades" los errores cometidos por las comunidades autónomas.

"Parece que el Partido Popular en vez de dedicarse a mejorar la gestión en las comunidades autónomas, que es lo que debe hacer, nos saca a sus representantes simplemente para intentar tapar ese margen de mejora que sin duda alguna tienen en la gestión de los gobiernos autónomos", ha señalado.

DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO DE FEIJÓO

El titular del Interior ha expuesto que la UME "tiene la capacidad, una vez desplegada, de hacer uso del resto de las Fuerzas Armadas, como ha hecho cuando sea preciso". "Ya estaban desplegadas antes de que hablara el señor Feijóo con un desconocimiento absoluto de lo que es el sistema de protección civil", ha continuado.

En concreto, ha hablado de los más de 2.000 efectivos de la UME desplegados bajo la coordinación del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil, así como 600 miembros de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) del Ministerio para la Transición y el Reto Democrático (MITECO) o 50 medios aéreos coordinados por el Grupo 43 del Ministerio de Defensa.

"Ya estaba desplegado el Mecanismo Europeo de Protección Civil desde el día 12 de agosto, a diferencia de lo que se dice, y mucho antes de que hablara el señor Feijóo", ha proseguido Marlaska, lanzando un mensaje directo al PP: "Les pediría que menos hablar y más trabajar en la gestión para hacer frente a esta emergencia, como estamos haciendo con todos los medios del Gobierno central y del Mecanismo Europeo".