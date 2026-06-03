Más de 40 empresas reciben ayudas de la Xunta por 2 millones para proyectos no agrícolas en el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publica este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución de las ayudas a empresas para proyectos en actividades no agrícolas en el rural gallego. En total, son 41 beneficiarios que reciben 2,1 millones de euros.

Esta inversión supondrá la movilización de alrededor de 5,2 millones de euros. El Gobierno gallego calcula que permitirán consolidar 474 puestos de trabajo y crear 39 nuevos empleos.

"La iniciativa tiene como finalidad fortalecer el empleo en el rural en sectores no agrícolas, diversificar e impulsar el tejido socioeconómico de estas zonas para así mejorar su competitividad, inducir la generación de nuevos puestos de trabajo y reforzar los existentes, así como impulsar la dinamización económica de los territorios rurales", explica la Xunta.

Todas aquellas entidades que reciban estas ayudas tienen de plazo hasta el próximo 15 de octubre de 2026 para ejecutar las inversiones subvencionadas.