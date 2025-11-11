Más de 70 empresas recibirán ayudas de la Xunta para la valorización de la madera y del 'contract'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha informado, tras conocer el informe en su reunión semanal, de la resolución de la última convocatoria del programa 'Xera-Valor', convocatoria de la que se podrán beneficiar más de 70 empresas del sector forestal-madera.

Lo harán para desarrollar proyectos para la valorización, segunda transformación y ecoinnovación de productos forestales, así como para la mejora de la seguridad y salud en el ámbito laboral de la industria forestal y también del 'contract'.

La iniciativa está impulsada por la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), dependiente de la Consellería de Economía e Industria, y se reservan para esta convocatoria 4,4 millones de euros, un 11% más que en la anterior.

REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

El Gobierno gallego también regulará el registro de entidades de control y certificación de los productos alimentarios de Galicia para "garantizar su calidad".

El Consello de la Xunta ha evaluado el acuerdo de inicio y consulta pública previa al anteproyecto de decreto por el que se va a regular el contenido, estructura y el procedimiento de inscripción en el registro.

Pueden adherirse aquellas entidades que desarrollen o pretendan desarrollar su actividad en Galicia para un alcance por el que no están reconocidas por otra administración pública, y las que operen o quieran operar en la comunidad y fueran autorizadas por otra administración pública para un alcance concreto.

La Xunta subraya que la labor que realizan estas entidades permite que los consumidores puedan disponer de productos con garantías de calidad, que ofrecen "un especial valor añadido".