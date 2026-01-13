Medio centenar de tractores siguen aparcados en la Ronda de la Muralla de Lugo contra el acuerdo de Mercosur

Manifestantes durante una tractorada en contra del acuerdo alcanzado de Mercosur, a 12 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Productores de lácteos y carne se movilizan en la serie de protestas a lo largo de Europa contra el acuerdo alcanzado por - Carlos Castro - Europa Press

Los ganaderos y agricultores gallegos continúan en pie de guerra contra el acuerdo comercial de Mercosur y la Unión Europa. Después de la protesta celebrada el lunes, que reunió en la ciudad hasta 140 tractores, este martes continúan las protestas. Afiliados a Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema mantienen un retén de manifestantes ante el edificio de la Xunta y más de medio centenar de tractores aparcados en la ronda de la Muralla.

La mayor parte de los presentes están vinculados a la ganadería y al sector vitivinícola, pero ellos mismos reivindican que echan en falta en la protesta "al consumidor, que será el verdaderamente afectado por este acuerdo".

Por el momento, la huelga tiene carácter indefinido, por lo que los manifestantes estarán turnándose ante la sede de la Xunta, en función de las necesidades de sus explotaciones, pero se espera que el número de participantes aumente a medida que avance el día, llegados de diferentes puntos de la provincia. Si no consiguen avances, irán incrementando las protestas, tal y como explicó uno de los directivos de Agromuralla, Pablo González, que procede de Quiroga.

González valoró negativamente las reuniones mantenidas con el delegado de la Xunta, Javier Arias, y con la Subdelegada de Gobierno, Olimpia López. "Los políticos, del color que sean, quieren remitirnos a las cláusulas espejo y a las de salvaguarda, pero sabemos que eso solo lo está proponiendo Europa para intentar firmar el acuerdo, pero los países de Latinoamérica no van a firmar ni unas ni otras, además sabemos que no se está cumpliendo ya con lo que entra por Marruecos, así que poco se espera de Mercosur", explicó el responsable de Agromuralla.

Para los manifestantes, este acuerdo, "que permitirá la bajada de calidad en la alimentación", traerá también la pobreza a las distintas comarcas. "Cuando cierren empresas y perdamos la soberanía alimentaria, también pasará que llegaremos a un lineal y faltarán algunos alimentos porque se venderán más caros en otros sitios. Con ello llegará el cierre de explotaciones y el abandono, y con el abandono del campo llegará también el fuego y los incendios, como sucedió este verano", concluyó.

Los manifestantes siguen manteniendo distintas pancartas con lemas que se dirigen contra este acuerdo. Advierten de que el acuerdo con Mercosur podría suponer la desaparición del sector primario en Galicia y recuerdan que los principales perjudicados serán los consumidores.

Las organizaciones convocantes reclamaron que España se mantenga al margen del acuerdo, siguiendo el ejemplo de países como Francia y Alemania, y exigieron conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las consecuencias que se avecinan. Según explicaron, el sector produce con estándares de calidad muy elevados y se verá obligado a competir con grandes potencias agrícolas y vitivinícolas que operan con exigencias mucho más laxas, lo que califican de "competencia desleal total".