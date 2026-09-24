Medio Rural acuerda con el personal técnico antincendios convocar la mesa de negociación tras el alto riesgo

Ruenión de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, con representantes sindicales del SPIF - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reunió este jueves con los representantes sindicales del personal técnico del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta de Galicia en la que acordaron la convocatoria de la mesa de negociación para abordar el convenio de las condiciones de trabajo cuando termine la temporada de alto riesgo de incendios.

En la reunión, en la que también estuvieron presentes la secretaria xeral técnica, Marta Forés, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, se dio este paso adelante con el objetivo de abordar mejoras laborales específicas en esta categoría profesional.

En este sentido, la conselleira traslada a los sindicatos el apoyo de la Xunta en su reivindicación sobre la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación en esta categoría, una cuestión que depende del desarrollo de una normativa a nivel estatal.

La solicitud de las organizaciones sindicales es el establecimiento de la jubilación anticipada a los 60 años en los grupos A1 y A2 dentro de la escala de Ingenieros Técnicos.

Precisamente, la Consellería de Medio Rural ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplía la época de peligro alto de incendios forestales durante el año 2026 en las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de octubre (terminaba el 30 de septiembre).