Medio Rural apuesta por la recría de razas autóctonas con una línea de ayudas específica

Explotación ganadera - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural mantiene su apuesta por la recría de razas autóctonas con una línea de ayudas específica, según señala sobre las actuaciones a este respecto.

Lo ha hecho con motivo de la visita en Trasmiras a una explotación beneficiaria por parte del director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

Esta línea de ayudas está dotada con 390.000 euros y pueden solicitarla titulares de granjas con ejemplares de las razas Caldelá, Frieiresa, Vianesa, Limiá y Cachena, así como de Oveja y Cabra Gallega. Cada explotación podrá recibir, como máximo, 15.000 euros de ayuda.

En la visita, el director xeral de Gandaría ha señalado que la Consellería apuesta por consolidar la recría de razas autóctonas con esta línea de ayuda.