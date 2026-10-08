Medio Rural convoca 40.000 euros en ayudas para compensar daños de fitosanitarios por plagas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones en materia de sanidad vegetal, que cuentan con un presupuesto de 40.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo compensar los daños derivados de la aplicación de medidas fitosanitarias de erradicación adoptadas por la autoridad competente frente a plagas de cuarentena y otras reglamentadas.

De este modo, los beneficiarios podrán ser personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y pymes cuyos productos vegetales fueron perjudicados por estas medidas.

Las actuaciones de indemnización incluyen la destrucción de plantas destinadas a plantaciones forestales de pino afectadas por la aplicación de las medidas oficiales de erradicación de 'Fusarium circinatum' (chancro del pino) y las plantas de vid eliminadas o destruidas por la detección o sospecha oficial de 'Grapevine flavescence dorée phytoplasma' (flavescencia dorada).

En el caso de productores de plantas de vivero, estos deberán estar inscritos en los correspondientes registros oficiales, por lo que no es posible el otorgamiento de indemnización si en el momento de la inspección inicial el vivero no cumplía este trámite.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes y comenzará una vez transcurridos cinco días hábiles contados desde mañana, el día siguiente al de la publicación de este orden.