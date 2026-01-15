Medio Rural convoca las ayudas para fomentar la contratación de seguros agrarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la convocatoria de la Consellería do Medio Rural para impulsar la contratación de seguros agrarios, dotada con un presupuesto de 9,5 millones de euros.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el sector agroganadero gallego se podrá beneficiar con la subvención de hasta el 75% del coste de la póliza para contratar seguros agrarios, con una ayuda adicional del 4% para entidades asociativas de agricultores y ganaderos.

Esta medida busca incentivar el aseguramiento de este sector, especialmente en el ámbito agrícola que es donde se contratan menos pólizas.

Los seguros agrarios subvencionados cubren, entre otros casos, la retirada y destrucción de cadáveres de animales y la pérdida de ganado, ya sea por enfermedades o accidentes y la pérdida de cosechas como consecuencia de fenómenos meteorológicos extemporáneos, con una tendencia ascendente a medida que evoluciona el cambio climático.

Solo en 2025, se contrataron cerca de 38.000 pólizas, que permitieron cubrir más de 31.800 hectáreas y 40,8 millones de animales para llegar a un capital asegurado superior a los 1.200 millones de euros.

Así, desde la Consellería de Medio Rural recuerdan que los seguros son voluntarios, pero consideran "imprescindible" asegurar una explotación agraria profesional, por lo que incentivan su contratación.