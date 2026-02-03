Medio Rural convoca ayudas Leader por 28,7 millones hasta 2028

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta convoca ayudas Leader con 28,7 millones para 2026-2028, en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC), que asciende a 56,9 millones para todo el periodo.

En un comunicado, la Consellería de Medio Rural destaca que se trata de "la mayor convocatoria de la historia", de carácter trianual. Apunta que esto "supone una importante ventaja para los promotores de los proyectos, que podrán desarrollar su iniciativa con un mayor margen temporal".

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes estas aportaciones. Las personas beneficiarias son las entidades públicas de carácter local o comarcal, las personas físicas y jurídicas y también las comunidades de montes. La ayuda podrá ser de hasta un máximo de 18.000 euros.

Podrán financiarse proyectos de carácter productivo vinculados a la creación, ampliación y modernización de pymes, en ámbitos como el turismo, empresas prestadoras de servicios o industrias, entre otros.

La subvención no estará vinculada a la justificación de ningún gasto o inversión, sino que se vincula al mantenimiento de la actividad y al cumplimiento del plan empresarial presentado por la persona beneficiaria durante por lo menos cinco años, contados desde la data del alta censal.